Un livornese tra i 18 nuotatori della staffetta dalla Corsica alla Capraia

Fabio Donati, atleta master M65 del DLF Livorno: "Una giornata ricca di emozioni che ci ha permesso di nuotare in mezzo a delfini, tonni e tartarughe e di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’inquinamento delle microplastiche"

Sono stati 18 i nuotatori provenienti da tutta Italia che hanno concluso in meno di 12 ore la traversata a nuoto a staffetta tra la Corsica e l’isola di Capraia effettuata il 3 giugno con partenza da Macinaggio e arrivo al porticciolo di Capraia. Co-organizzata dalla Lega Navale Italiana (delegazione di Capraia) e Abbracciamoli Onlus, con la collaborazione ed il supporto di Greenpeace che ha accompagnato l’evento con il magnifico veliero Isla Negra, nell’ambito della spedizione” C’è di mezzo il mare”, all’impresa ha partecipato tra i nuotatori anche Fabio Donati (in primo piano nella seconda foto online) atleta master M65 del DLF Livorno specializzato nelle competizioni in acque libere (recentemente qualificato alla finale mondiale di Oceanman che si terranno a dicembre in Taylandia): “Una giornata ricca di emozioni caratterizzata da condizioni climatiche perfette che ci ha permesso di nuotare nel santuario dei cetacei in mezzo ai delfini, tonni e tartarughe che abbiamo visto intorno a noi. Certo al di là della prestazione degli staffettisti (35.949 m in 11h 49m ad un passo medio di 1,58/100m) resta una impresa sportiva esclusiva dal sapore sicuramente diverso dalle competizioni agonistiche caratterizzata dall’intenzione di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’inquinamento delle microplastiche nei nostri mari e unire simbolicamente con il percorso tracciato dagli staffettisti i due paesi interessati Italia e Francia con la firma di un protocollo di intenti tra i due sindaci di Capraia e Rogliano. Sono felice di aver contribuito con il mio modesto sforzo a questa grande iniziativa”.

