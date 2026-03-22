“Un mare di ragazzi”: a Livorno il progetto che forma i custodi del mare

180 studenti dell’ITIS pronti a trasformare la teoria in azione concreta sulle spiagge, imparando la scienza della pulizia ambientale e diventando sentinelle consapevoli della costa

C’è un’energia particolare quando si entra in un’aula dell’Itis di Livorno e si incrociano gli sguardi di quasi duecento ragazzi. Non è solo curiosità per una lezione diversa dal solito: è la consapevolezza che, tra quei banchi, si stanno formando i futuri custodi del nostro mare.

Ieri è ufficialmente partito “Un mare di ragazzi”, il nuovo progetto targato Sons of the Ocean che coinvolgerà 11 classi quarte di diversi indirizzi: un piccolo esercito di circa 180 studenti pronti a diventare “sentinelle attente” della costa livornese.

Uno stile “friendly” con metodo scientifico – L’approccio dei SONS è ormai un marchio di fabbrica: parlare ai giovani con il loro linguaggio, senza barriere, in modo diretto e autentico. Ma dietro l’atmosfera informale batte un cuore scientifico di altissimo livello.

Il momento cruciale sarà l’uscita sulle spiagge: i ragazzi metteranno in pratica una pulizia con metodo scientifico, seguendo un protocollo di campionamento rigoroso, sviluppato negli anni in collaborazione con diversi professori universitari. Non si tratta solo di raccogliere rifiuti, ma di misurare, registrare e comprendere i dati ambientali. È la scienza che scende in campo, o meglio, in riva al mare.

Emozioni e futuro – “Vedere questi ragazzi così coinvolti ci dà una spinta incredibile,” commenta Matteo Nani, presidente dei Sons of the Ocean. “L’obiettivo non è solo pulire una spiaggia, ma fornire strumenti critici per comprendere l’inquinamento. Vogliamo che escano da questo percorso con una nuova consapevolezza: il mare non è solo un panorama, è un organismo vivo che ha bisogno della nostra attenzione costante.”

Vedere la teoria dei libri trasformarsi in azione concreta sulla sabbia è l’emozione più grande per chi, come i Sons, vive di mare 365 giorni l’anno. Trasformare la preoccupazione per l’ambiente in azione consapevole è l’unico modo per garantire un futuro alle nostre acque.

I ringraziamenti – Un progetto di questa portata è possibile solo grazie alla visione di chi crede in una scuola aperta e moderna. Un ringraziamento speciale va alla dirigenza scolastica dell’ITIS e a tutti i docenti che hanno sposato con entusiasmo questa iniziativa. In particolare, un grazie al professor Simone Brongo, promotore instancabile del percorso, e a Laura Seroni, che ha contribuito a strutturare il programma formativo per i Sons.

Il viaggio è appena iniziato. Restate sintonizzati: questi 180 ragazzi sono pronti a fare la differenza. Il progetto verrà esteso a breve anche alla scuola Nautico, coinvolgendo altre tre classi.

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