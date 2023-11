Un milione di euro di danni

La passerella (scatto del 7 novembre) verrà rifatta. Alla studio un materiale diverso dal legno che finora ha obbligato a ripetuti interventi

A fornire la stima è stato il sindaco Salvetti durante il sopralluogo alla Terrazza Mascagni: "Circa 750 mila di danni di opere in muratura, 250 mila di verde e solo 50 mila di impiantistica e strade"

1 milione di euro di danni in città causati dal maltempo. A fornire la stima è stato il sindaco Salvetti durante il sopralluogo alla Terrazza Mascagni “Circa 750 mila di danni di opere in muratura, 250 mila di verde e 50 di impiantistica e strade a testimoniare che le strade hanno retto. Per quanto riguarda moletti e stabilimenti balneari, che abbiamo incontrato, parliamo di circa 20-30 mila euro di danni ciascuno”. Da segnalare che la passerella che porta all’acquario verrà rifatta. Alla studio un materiale diverso dal legno che finora ha obbligato a ripetuti interventi.

Condividi: