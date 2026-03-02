Un murale dedicato a Federico Frusciante
La serranda di via Verdi diventa un luogo di memoria collettiva grazie alla mano dell'artista Ninjart e alla richiesta del titolare dell'attività Michael
Prende forma in via Verdi un’importante iniziativa artistica e simbolica dedicata a Federico Frusciante. Il progetto nasce dall’incontro tra Ninjart e Michael, proprietario insieme alla moglie Francesca della pizzeria Borgo Pizza. È stato l’imprenditore a contattare l’artista con l’idea di realizzare un ritratto del critico cinematografico e youtuber livornese recentemente scomparso. “Federico ed io non eravamo amici diretti – spiega Ninjart – ma faceva parte in qualche modo della nostra vita, della vita di tanti. Io sono un pittore e quando ho ricevuto la telefonata di Michael sono stato onorato di potermi cimentare nel ricordarlo”. La serranda si è quindi trasformata in un luogo di memoria collettiva. Per Michael “la scomparsa prematura non ha lasciato un vuoto ma una presenza silenziosa che continua a esistere. Grazie a Francesco per la sua sensibilità. Federico resta, oggi, con noi.”
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.