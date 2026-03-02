Un murale dedicato a Federico Frusciante

La serranda di via Verdi diventa un luogo di memoria collettiva grazie alla mano dell'artista Ninjart e alla richiesta del titolare dell'attività Michael

Prende forma in via Verdi un’importante iniziativa artistica e simbolica dedicata a Federico Frusciante. Il progetto nasce dall’incontro tra Ninjart e Michael, proprietario insieme alla moglie Francesca della pizzeria Borgo Pizza. È stato l’imprenditore a contattare l’artista con l’idea di realizzare un ritratto del critico cinematografico e youtuber livornese recentemente scomparso. “Federico ed io non eravamo amici diretti – spiega Ninjart – ma faceva parte in qualche modo della nostra vita, della vita di tanti. Io sono un pittore e quando ho ricevuto la telefonata di Michael sono stato onorato di potermi cimentare nel ricordarlo”. La serranda si è quindi trasformata in un luogo di memoria collettiva. Per Michael “la scomparsa prematura non ha lasciato un vuoto ma una presenza silenziosa che continua a esistere. Grazie a Francesco per la sua sensibilità. Federico resta, oggi, con noi.”

