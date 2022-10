Un murale dedicato al deejay Riccardo Cioni

Nella foto l'artista padovano C0110, scelto da Uovo alla Pop, al lavoro sul muro di via dei Pensieri angolo via Nazario Sauro; nella seconda foto l'artista e Giulia Bernini di Uovo alla Pop

“Solo chi ha il colore dentro fa ballare un mondo grigi♥”. E’ questa la frase che caratterizzerà il murale dedicato al deejay livornese Riccardo Cioni scomparso il 7 gennaio 2021 all’età di 66 anni. Per ricordarlo, la famiglia ha chiesto e ottenuto dal Comune la possibilità di realizzare un dipinto. Il muro scelto è quello di via dei Pensieri, angolo via Nazario Sauro, dove dal 29 ottobre l’artista padovano C0110 ha iniziato a dipingere in vista della inaugurazione prevista il 5 novembre. “E’ stata una volontà della moglie Brunella e del figlio Valerio – spiega Giulia Bernini di Uovo alla Pop, la galleria d’arte livornese che si è occupata di individuare l’artista – e del gruppo Dj Full Time che ha raccolto i fondi necessari per realizzare quest’opera sul muro, la cui preparazione è stata fatta dall’amico dj Giovanni Frau. Sponsor delle vernici è Caparol. Una volontà che il sindaco ha accolto. Riccardo è stata una persona molto amata da generazioni di livornesi e non solo”. Sul posto la mattina del 30 ottobre, oltre a Giulia c’era anche Sergio Cioni, il cugino di Riccardo.

