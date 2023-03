Un murale di Mart Signed alla spiaggia dell’Accademia

E’ apparso negli ultimi giorni a firma “Mart Signed“. Si tratta del murale apparso alla spiaggia dell’Accademia. Vi piace? Mart è uno street artist livornese ed è famoso, per esempio, per aver realizzato il murale al muro davanti a Villa Mimbelli e più recentemente per aver realizzato una mostra-tributo di sue opere in occasione della mostra su Banksy. Un murale “storico”, sempre a firma Mart, è il ritratto di Modigliani all’angolo tra corso Mazzini e borgo San Jacopo. Fuori città, a Bergamo, l’artista livornese descritto dal Corriere della Sera come il Bansky italiano ha realizzato l’ambientalista svedese Greta Thunberg con un barattolo di pomodoro in mano.

