Un nudo, il faro e Forza Livorno sulla tomba di Modigliani a Parigi

Foto scattate da Federico, che ringraziamo

Un nostro lettore Federico in vacanza nella capitale francese ha visitato il sepolcro del pittore e scultore livornese al cimitero Père-Lachaise, dove sono conservati tra gli altri Oscar Wilde e Jim Morrison, scoprendo gli omaggi dei livornesi per Modì

Tra i personaggi italiani illustri, una sessantina in totale, conservati al cimitero Père-Lachaise a Parigi c’è anche Amedeo Modigliani scomparso nel 1920. A “ricordarlo” è il nostro lettore Federico che in vacanza nella capitale francese ha visitato, tra gli altri, il sepolcro del pittore e scultore livornese (dove dal 1930 sono presenti anche le spoglie di Jeanne Hébuterne, la musa dell’artista), rimanendo piacevolmente sorpreso nello scoprire gli omaggi al proprio concittadino di qualche livornese di passaggio come Federico. Oltre ai fiori, sulla tomba infatti sono adagiati un “nudo”, il disegno del faro di Livorno e la sciarpa Forza Livorno. E così come accade per tanti celebri sepolcri presenti nel camposanto Père-Lachaise – come lo scrittore e poeta Oscar Wilde e la rockstar Jim Morrison – anche per Modì non mancano i “fan”.

