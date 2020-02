Un nuovo corso di preparazione ai concorsi pubblici organizzato dalla Uilfpl

Il corso per “Agente Polizia Locale” categoria C avrà una durata in 48 ore dal 19 febbraio al 25 marzo con tre appuntamenti settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì). Per ulteriori info: [email protected]

Mediagallery

Dal 19 febbraio la Uilfpl organizza un nuovo corso di preparazione ai concorsi pubblici di forte impatto nel territorio comunale e toscano. A distanza di circa due anni (2018) dai primi corsi per la preparazione ai concorsi in polizia locale e il corso effettuato a fine anno 2019 per la polizia provinciale, mercoledì 19 febbraio, orario serale, inizierà un nuovo corso di preparazione data la pubblicazione nei prossimi mesi dei bandi di concorsi per la polizia locale nei comuni di Livorno e Pisa.

Il corso ha l’intenzione di aiutare i corsisti partecipanti ad acquisire le nozioni necessarie per superare le varie prove concorsuali (preselettiva, domande aperte e teorico pratiche, colloquio orale) in totale sicurezza grazie alla presenza di docenti di elevata esperienza e professionalità.

Il corso si svolgerà a Livorno all’interno della sala Simonini sugli Scali Finocchietti, 4 con la modalità delle lezioni frontali di 3 ore in orario serale (20 – 23) per più di un mese con tre lezioni alla settimana.

Il corso per “Agente Polizia Locale” categoria C avrà una durata in 48 ore dal 19 febbraio al 25 marzo con tre appuntamenti settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì).

Insieme alle lezioni frontali verranno consegnate ai corsisti le norme di legge aggiornate e qualunque altro materiale fornito dai docenti utile per una maggiore conoscenza e studio delle varie materie d’esame.

Durante la fase preparatoria i corsisti saranno seguiti da un tutor (Massimo Nicoletti telefono: 348-86.39.032) sia per le iscrizioni, che per i materiali e quant’altro utile per agevolare ed aiutare i corsisti nello studio.

Per le iscrizioni è stato creato un sito apposito all’indirizzo: https://uilfplprogettostud.wixsite.com/ilmiosito1 cliccando su “Polizia Municipale” appare una finestra a tendina con il “modulo d’iscrizione”. Per ulteriori info: [email protected]

La segreteria aziendale, nella persona della segretaria Rosa Distaso, ritiene fondamentale poter fornire metodo e competenze attraverso i docenti dei corsi, professionisti di comprovata esperienza. La Uilfpl del Comune di Livorno, sempre attenta alle esigenze di chi si avvicina al mondo dei concorsi pubblici ha deciso in questo modo di offrire un valido strumento con servizi che vanno oltre al corso di supporto allo studio.