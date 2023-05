Un pavone sul tetto di Castel Boccale: salvato da vigili del fuoco e Anpana

Le foto del recupero sono state fornite dai vigili del fuoco e dalla pagina Facebook ufficiale di Anapan ODV sezione di Livorno

È stato necessario anche l'intervento dell'autoscala in supporto alla squadra e una buona dose di perizia per riuscire a salvare l'animale ed a affidarlo al personale Anpana (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente) fatto intervenire sul posto

Intervento inusuale dei vigili del fuoco di Livorno, intorno alle 21.10 di mercoledì 24 maggio in via del Littorale al Castel Boccale, quando i pompieri hanno recuperato un bell’esemplare di pavone che, per motivazioni ancora da appurare, era finito sul tetto della struttura.

