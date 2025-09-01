Un piano sopraelevato per auto e eventi al parcheggio Del Corona

Grazie anche alla suggestiva vista sul Parco Pertini, il piano sopraelevato ospiterà oltre alla sosta dei veicoli anche attività ludiche e culturali come proiezioni cinematografiche all’aperto. Lavori al via oggi

Prende avvio oggi l’intervento di ampliamento del Parcheggio Del Corona, che prevede, tra l’altro, l’ampliamento della struttura esistente tramite la realizzazione di un livello sopraelevato. L’intervento rientra nel PINQuA (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare) previsto dal PNRR e promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Parcheggio Del Corona si trova nei pressi del Cisternone del Poccianti, si articola attualmente su tre livelli (piano seminterrato, rialzato e copertura) e può ospitare fino a 120 posti auto. Il piano sopraelevato di prossima realizzazione sarà destinato non solo alla sosta dei veicoli, ma potrà ospitare anche attività ludiche e culturali, come eventi, proiezioni cinematografiche all’aperto e altre iniziative, grazie anche alla suggestiva vista sul Parco Sandro Pertini. All’interno della struttura saranno realizzati i servizi igienici, attualmente assenti. È inoltre prevista la demolizione di un garage appartenente ai depositi comunali, situato a nord-est della struttura, al fine di migliorare l’accessibilità e l’integrazione dell’area con il contesto urbano. L’attuale accesso, infatti, avviene tramite l’androne dell’edificio al civico 70 di via Del Corona. L’intervento contribuirà a valorizzare il collegamento con la città. La prima fase dei lavori, che durerà un paio di settimane, consisterà proprio nella demolizione di questo garage. L’intervento sarà funzionale sia a garantire l’accesso ai mezzi al cantiere, sia a configurare l’accesso definitivo al parcheggio. Successivamente, l’impresa procederà con l’approvvigionamento di materiali e strutture, oltre all’organizzazione dei lavori di rinforzo strutturale e delle opere in cemento armato. In questa fase dei lavori il Parcheggio Del Corona rimane aperto e funzionante. Dopo la fine di settembre, per consentire i lavori sulla struttura, è previsto un periodo di chiusura totale del parcheggio. Prima della chiusura, saranno messe in atto modifiche alla disciplina della sosta nell’area interessata, volte a mitigare l’impatto dei lavori sulla quotidianità dei residenti. Nei prossimi giorni l’ufficio Mobilità emanerà un’ordinanza di divieto di sosta nello stradello che collega via Del Corona all’ingresso del parcheggio, per agevolare il passaggio dei mezzi operativi in condizioni di sicurezza.

