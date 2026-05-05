Un paziente ricoverato a Malattie Infettive per sospetto virus Chikungunya

Il primario di Malattie Infettive Spartaco Sani

Come da comunicato stampa la disinfestazione è prevista in tre zone della città: nell'area di 200 mt da via Carlo Meyer, nell'area di 200 mt intorno al perimetro dell’ospedale, nell'area di 200 mt intorno allo stabilimento Laviosa di via Leonardo da Vinci

Il Dipartimento Prevenzione dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, si legge in un comunicato stampa, ha segnalato al Comune di Livorno che al reparto Malattie Infettive dell’ospedale è ricoverato un paziente affetto da sospetto virus Chikungunya, malattia tropicale trasmessa dalla zanzara infetta del genere Aedes fra cui Aedes albopictus (zanzara tigre). Come prevede la legge, prosegue la nota stampa, l’Asl ha quindi prescritto al Comune di effettuare, tramite un soggetto specializzato, una disinfestazione urgente dalle zanzare per emergenza sanitaria, tramite interventi insetticidi sia adulticidi che larvicidi, e mediante la ricerca e l’eliminazione dei focolai larvali peri-domestici, nelle seguenti aree pubbliche e private individuate dall’Azienda Sanitaria:

– area di 200 mt da via Carlo Meyer nel perimetro compreso fra via dei Funaioli-via Montebello, via San Jacopo in Acquaviva, via Forte dei Cavalleggeri e nel tratto compreso di viale Italia, compresa l’area verde di Piazza Mascagni,

– area di 200 mt intorno al perimetro dell’Ospedale, tra via Alfieri, Via Gramsci, via dell’Olmo, via della Meridiana, via Francesco Chiusa e il Parco Pertini,

– area di 200 mt intorno allo stabilimento Laviosa S.p.A. di via Leonardo da Vinci, compresa la linea ferroviaria nel punto prospiciente lo stesso impianto.

Come concordato con USL, viste le condizioni meteo, l’intervento è attualmente previsto per giovedì 7 maggio.

L’ordinanza prescrive a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nelle aree specificate in narrativa di:

1. permettere l’accesso degli addetti alla disinfestazione per l’effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area esterna privata (cortili, piazzali, giardini, terrazze, ecc.);

2. attenersi a quanto indicato dagli addetti all’attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che si riformino.

Queste le precauzioni da adottare durante il trattamento:

• restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria

• tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;

• considerato che per effetto deriva i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli si raccomanda prima del trattamento di raccogliere la verdura e la frutta degli orti o di proteggere le piante con teli di plastica.

In seguito al trattamento si raccomanda di:

• rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell’uso;

• procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all’esterno che siano stati esposti al trattamento;

• in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza sono previste sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 ed € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

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