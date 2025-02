“Un saluto a Carlo dal Mercato Centrale”

La foto pubblicata dal Mercato delle Vettovaglie, che ringraziamo per la disponibilità, sulla sua pagina Fb

In occasione dell'ultima serata di Sanremo, il Mercato delle Vettovaglie ha pubblicato sulla sua pagina Fb un selfie scattato dal conduttore toscano nell'estate 2023 all'interno della struttura: "Grande professionista e volto familiare per la nostra città"

Eccolo Carlo Conti nella “sua” Livorno. In occasione dell’ultima serata di Sanremo, il Mercato delle Vettovaglie ha pubblicato un selfie scattato dal conduttore toscano nell’estate 2023 proprio all’interno della struttura. Nella foto, grazie al presidente del consorzio Luigi Sena che ringraziamo per la disponibilità, sono presenti tra gli altri Tizzy Stoppa, Massimo Mainardi, Alessandra Iacopini e Catia Coltellini. “Sanremo e il Mercato due tradizioni che uniscono – scrive il Mercato su Fb – Stasera si chiude il Festival di Sanremo, un appuntamento che ogni anno porta la musica nelle case di tutti gli italiani. E noi, dal Mercato Centrale di Livorno, non possiamo non fare un saluto speciale a Carlo Conti, grande professionista e volto familiare per la nostra città! In questa foto, un ricordo speciale di quando Conti ha fatto visita al Mercato tra i banchi e i commercianti, scambiando sorrisi e battute”.

