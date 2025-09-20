Un sasso per Matteo nel Mare dei Ricordi

Il sasso è stato realizzato da Mario Bartoli

Organizzata dagli amici del surf, uno degli sport praticati dal giovane, l’iniziativa ha visto la partecipazione dei genitori di Matteo e dei familiari che ieri pomeriggio si sono dati appuntamento alla Scalinata di Antignano per posizionare il sasso composto da un’onda, un cuore e dalle lettere QBS (Quercianella Body Spot, il nome del gruppo che già da piccoli li riuniva). Dopodiché, i presenti si sono riuniti in un momento di raccoglimento. La famiglia Perfetti ringrazia i gruppi del surf, dello snowboard e dello skateboard per la vicinanza dimostrata in questo periodo.

