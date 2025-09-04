Un sasso per Decky nel Mare dei Ricordi: “Manchi ogni giorno”

Il marito Luca Falanga ricorda la moglie, professoressa del Vespucci, a tre anni dalla scomparsa: "Il tempo ha “aggiustato” le mie pene, forse nell’unico modo possibile… trasformandole in una nuova vocazione alla quale ispirare le mie giornate, i miei pensieri, le mie azioni. Decky manca ogni giorno come quello precedente, ogni ora come quella precedente, ogni minuto come quello precedente perché una persona così lascia il segno in tutto quello che fa"

Il ricordo della professoressa di matematica del Vespucci, Decky Fornaciari, scritto dal marito Luca Falanga, che ringraziamo per la disponibilità, a tre anni dalla scomparsa. Luca ricorda con l’occasione di aver costituito insieme ad amici una Aps www.chenonsipuopropriospiegare.it in suo nome.

La lettera

A volte si dice che il tempo “aggiusta” tutto… e in quel momento di 3 anni fa me lo sono augurato, anche con un po’ di ingenuità… purtroppo però, passano gli anni ma Decky manca ogni giorno come quello precedente… ogni ora come quella precedente… ogni minuto come quello precedente… perché una persona così lascia il segno in tutto quello che fa, in ogni posto in cui va, in ogni momento in cui c’è… e in ogni persona con la quale condivide il cammino! E il nostro cammino è stato splendido e mi ha insegnato un sacco di cose! Con persone così il tempo fa comunque una bella cosa… le fa diventare un punto di riferimento, una meta da inseguire, un insegnamento a cui ispirarsi! Una stella luminosa nel cielo da guardare! Il tempo ha “aggiustato” le mie pene, forse nell’unico modo possibile… trasformandole in una nuova vocazione alla quale ispirare le mie giornate, i miei pensieri, le mie azioni! Nel nome dei valori che ho condiviso con Decky, ho costruito una seconda vita all’insegna del far bene agli altri tramite la formazione personale e l’insegnamento. Purtroppo in alcuni casi la vita picchia duro e ci mette di fronte a difficoltà e crisi che non possiamo evitare… ma è in mezzo a quel caos che alcune persone “decidono” che saranno comunque in grado di provare a fare la differenza con Amore! …perché non si deve aspettare che la tempesta passi (ci sono tempeste quasi infinite…) si deve imparare a danzare con gioia sotto la Pioggia!

Con me in ogni mio giorno!

Con me in ogni mio progetto!

Con me in ogni mia azione!

Con me in ogni mio traguardo raggiunto!

Con me in ogni nuova gioia!

Oggi, domani e sempre! 💛

