Un sasso per Giulia nel mare dei ricordi alla Scalinata

Mario Bartoli: "Ho seguito anch'io la vicenda di Giulia e mi ha colpito. Nel mio piccolo volevo fare qualcosa per questa ragazza". Nei prossimi giorni, quando le condizioni del mare lo consentiranno, Mario porterà il sasso inciso alla Scalinata cercando di metterlo accanto al sasso di qualche ragazzo o ragazza e con l'occasione sistemerà tutti i sassi spostati dalla mareggiata

Circa mille sassi incisi nel “mare dei ricordi” alla Scalinata di Antignano in ricordo delle persone scomparse. Ci sono ricordi prevalentemente di livornesi scomparsi ma anche di cittadini di altre parti di Italia. A questi nei prossimi giorni si aggiungerà il ricordo di Giulia Cecchettin. “Ho seguito come tanti la vicenda di Giulia e mi ha colpito inevitabilmente – spiega l’ideatore del “mare dei ricordi” Mario Bartoli – e ieri 4 dicembre ho deciso di realizzare un ricordo per Giulia. Nel mio piccolissimo volevo fare qualcosa per questa ragazza e ho pensato a questo gesto”. Nei prossimi giorni, quando le condizioni del mare lo consentiranno, Mario porterà il sasso inciso alla Scalinata cercando di metterlo accanto al sasso di qualche ragazzo o ragazza. Con l’occasione sistemerà tutti i sassi spostati dalla mareggiata. “Mi piace dire che questo non vuole essere un luogo con un senso cimiteriale ma deve al contrario emozionare. Molti livornesi e non solo passano del tempo qui, davanti al mare, come un momento di raccoglimento. Inoltre vorrei ricordare che realizzo questi sassi su commissione assolutamente a titolo gratuito”.

