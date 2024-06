Un sasso per Mecio nel Mare dei Ricordi

"Il ricordo di Matteo è vivo e questa iniziativa aiuterà a ricordarlo ancora di più" spiegano gli organizzatori del Memorial Mecio che quest'anno hanno deciso di donare una parte della raccolta fondi del torneo di futsal a Mario Bartoli per contribuire alla realizzazione del parco giochi inclusivo ad Antignano

Un sasso per Mecio nel Mare dei Ricordi. “La storia di Matteo ha scosso tutta la città, noi non lo abbiamo mai dimenticato così come, pensiamo, la città. Il suo ricordo è vivo e questa iniziativa aiuterà a ricordarlo ancora di più” spiegano gli organizzatori del Memorial Mecio, giunto alla 16a edizione, che quest’anno hanno deciso di donare una parte della raccolta fondi del torneo di futsal a Mario Bartoli per contribuire alla realizzazione del parco giochi inclusivo ad Antignano. “Il Memorial e anche e soprattutto un’occasione per condividere con i bambini i valori dell’amicizia e dell’aggregazione sociale e i valori dello sport: ricordiamo a questo proposito La Cantera dei Mecio che da alcuni anni organizza tornei di calcio dedicati ai più piccoli. Lo stare all’aria aperta in ambienti familiari e la pratica dello sport sono due elementi secondo noi imprescindibili per togliere i nostri figli dalle strade”. Mario Bartoli: “Grazie di cuore ragazzi per il vostro gesto”.

