Un sasso per Melody nel Mare dei Ricordi

“Ringrazio di cuore tutta la classe e tutte le mamme che mi sono state vicine in questo momento”. Mamma Dorina, che ringraziamo per la disponibilità, ringrazia per l’iniziativa di stamattina dei compagni di classe che, insieme ai genitori, hanno voluto ricordare l’amichetta scomparsa con un “ricordo” nel Mare dei Ricordi.

