Un tocco livornese alle Olimpiadi Invernali con SpringTime e Bartorelli
Il coro diretto dal maestro Cristiano Grasso ha partecipato alla registrazione del countdown e di altri effetti corali che saranno diffusi il 6 febbraio, giorno dell'inaugurazione, allo stadio San Siro. Oltre al coro Leandro Bartorelli, batterista di fama internazionale, che ha registrato le percussioni
C’è anche un tocco livornese nel conto alla rovescia che il 6 febbraio lancerà ufficialmente le Olimpiadi Invernali a San Siro (Milano): si tratta del coro SpringTime, che ha partecipato alla registrazione del countdown – da 30 a 0 – che sarà diffuso allo stadio in occasione dell’evento inaugurale. A raccontarlo è il direttore del coro, il maestro Cristiano Grasso: “È stato un lavoro fatto di effetti sonori, battiti di mani e piedi e voci d’insieme. Quando sono stato contattato ne ho parlato con il gruppo e l’entusiasmo è stato immediato: un’esperienza diversa, divertente”. Le registrazioni si sono svolte a Livorno e il materiale è stato poi affidato alla produzione. Ora non resta che attendere il 6 febbraio. “Non sappiamo cosa e quanto verrà effettivamente utilizzato. Sappiamo solo che ci sarà un pezzetto di noi, un pezzetto di Livorno, in questa importante pagina di sport”, conclude Grasso. E Livorno non sarà rappresentata solo dal coro: Leandro Bartorelli, batterista di fama internazionale, ha registrato le percussioni.
Riproduzione riservata ©
