Un Trigone viola al Sonnino

Foto di Christian, che ringraziamo per la disponibilità, scattata stamattina al Sonnino

Christian: "Il Sonnino è un luogo con un ecosistema unico grazie al lavoro volontario che da 40 anni viene portato avanti da diverse generazioni di livornesi". Il biologo Raimondi: "Nessuna paura: sono animali placidi. La cosa più straordinaria è che sopra ha una remora. Un pesce che abitualmente vive attaccato a squali e tartarughe ma di provenienza tropicale"

A fotografarlo stamattina è stato Christian, che ringraziamo per la disponibilità, nell’acqua veramente cristallina del Sonnino a pochi metri dagli scogli. Di che pesce si tratta? Lo abbiamo chiesto al biologo dell’acquario, che ringraziamo, Giovanni Raimondi: “E un Trigone viola Pteroplatytrigon violacea. Una presenza assolutamente comune nel nostro mare, solitamente stanno al largo o in acque profonde. Ha un aculeo velenoso che utilizza solo se infastidito ma se ci dovesse semplicemente nuotare accanto nessuna paura: sono animali placidi, pacifici ed estremamente affascinanti appartenenti ai pesci cartilaginei di cui fanno parte anche gli squali”. “D’estate – prosegue il biologo – è possibile vedere esemplari giovani come questo perché le femmine vengono a partorire a riva, fino a sei piccoli a seconda della dimensione della mamma Trigone. Certo è una specie che vive in tutti i mari del mondo. La cosa più straordinaria è che sopra ha una remora. Un pesce che abitualmente vive attaccato a squali e tartarughe ma di provenienza tropicale!”. Christian tiene a mettere in risalto il fatto che il Sonnino “ha un ecosistema unico grazie al lavoro volontario che da 40 anni viene portato avanti da diverse generazioni di livornesi. Non é un posto vandalizzato ma tutelato, pulito e controllato da decine di livornesi”. Cosa che conferma lo stesso biologo: “Il Sonnino è inserito nel Santuario Pelagos, così come tutta la costa toscana, e beneficia di un ecosistema unico ricco di biodiversità”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©