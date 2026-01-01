Un viaggio… che continua! Buona pensione!
Dopo tantissimi anni trascorsi alla guida dei bus di Livorno, arriva per lui il momento della pensione. Migliaia di chilometri, infinite fermate, volti conosciuti e strade percorse con responsabilità e dedizione. Ha accompagnato ogni giorno persone, storie e vite, diventando parte silenziosa del ritmo quotidiano di Livorno. Ora lo sterzo si ferma, ma il viaggio continua: con il tempo finalmente suo e con lo stesso rispetto con cui ha sempre guidato. A Maurizio, un augurio sincero per questa nuova strada che inizia.
