Un weekend di visite a bordo per la nave Alpino ormeggiata in porto a Livorno

La nave Alpini in una foto tratta dal sito ufficiale della Marina Militare Ministero della Difesa

In occasione della sosta, nave Alpino, ormeggiata presso il molo Italia Lato Nord fino al 25 settembre, sarà accessibile al pubblico per le visite a bordo in favore della popolazione fino a domenica 24 settembre. Gli orari

Partita dalla Stazione Navale Mar Grande di Taranto, nave Alpino è ormeggiata da ieri nel porto di Livorno in occasione delle celebrazioni del XXI raduno dell’A.N.M.I. (Associazione Nazionale Marinai d’Italia) e della settimana del mare, che si svolgeranno a Pisa.

L’unità proviene da un lungo periodo di attività operativa è la quinta delle fregate classe FREMM

(Fregate Europee Multi Missione) e la quarta e più recente in configurazione ASW (Anti Submarine Warfare).

In occasione della sosta, nave Alpino, ormeggiata presso il molo Italia Lato Nord fino al 25 settembre, sarà accessibile al pubblico per le visite a bordo in favore della popolazione nei giorni:

– venerdì 22 settembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

– sabato 23 settembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00;

– domenica 24 settembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

