Una bacheca al Centro Trasfusionale in ricordo di Milena Nesci

In occasione dell'inaugurazione della bacheca, a disposizione per i comunicati dei Gruppi Fratres di Livorno, Montenero, Antignano, Quercianella e Gabbro rivolti ai donatori, all’interno del Centro Trasfusionale, le è stato dedicato questo spazio alla sua memoria

Cosa vuol dire donare? Cosa può fare ciascuno di noi? Dedicarsi al volontariato vuol dire donare il proprio tempo agli altri. Dedicare un po’ del proprio tempo per andare a donare il sangue vuol dire donarsi per salvare la vita degli altri, è un atto che richiede poco tempo ma ha un grande valore di solidarietà e di amore.

Ecco, Milena Nesci era una grande volontaria della Fratres che ha donato il suo tempo per l’Associazione, stando per molto tempo al Centro Trasfusionale di Livorno per accogliere i donatori e seguirli nel percorso della donazione.

Era anche lei donatrice nel Gruppo Montenero purtroppo però il suo servizio è stato interrotto da una malattia che l'ha portata via troppo presto. Ciascuno di noi quindi può donare il suo tempo, donare il suo sangue, donare empatia, donare solidarietà, donare vita, cosi proprio come ha fatto lei e come fanno molti donatori… Grazie Milena…

Ciascuno di noi quindi può donare il suo tempo, donare il suo sangue, donare empatia, donare solidarietà, donare vita, cosi proprio come ha fatto lei e come fanno molti donatori… Grazie Milena…

