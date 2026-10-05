Una camminata sul lungomare per ricordare Massimo Campana

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

“Massimo ne sarebbe stato orgoglioso. Cammineremo tutti insieme per fare del bene a chi ne ha bisogno”. Il percorso si svilupperà dai Bagni Lido allo Scoglio della Ballerina e ritorno. L'iscrizione sarà interamente devoluta a Cure Palliative

Una camminata per stare insieme, ricordare una persona cara e trasformare il ricordo in un gesto concreto di solidarietà. È questo lo spirito della Camminata di Beneficenza a favore delle Cure Palliative di Livorno, in programma domenica 11 ottobre ai Bagni Lido di Livorno. Il ritrovo è fissato alle 9.30 ai Bagni Lido, mentre la partenza è prevista alle 10.30. Il percorso si svilupperà sul lungomare, dai Bagni Lido fino allo Scoglio della Ballerina di Antignano e ritorno. L’iscrizione costa 10 euro, una cifra che sarà devoluta interamente alle Cure Palliative di Livorno. Quest’anno la camminata assume però un significato ancora più speciale. L’iniziativa sarà infatti dedicata a Massimo Campana, scomparso alcuni mesi fa, ricordato come un grande amico e come un medico di straordinaria professionalità e umanità. Il dottor Campana è stato prima stimato chirurgo dell’Ospedale di Livorno e successivamente primario dell’Ospedale di Piombino. Di lui resta il ricordo di una persona apprezzata non soltanto per la competenza e la professionalità, ma soprattutto per la sua umanità, riconosciuta da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo e lavorare con lui. “Cammineremo tutti insieme sul lungomare per ricordare una persona cara e, allo stesso tempo, per fare del bene a chi ne ha bisogno”, è il messaggio degli organizzatori Bagni Lido, Sons of the ocean e Ladies 4 Fit, che hanno voluto legare la memoria di Massimo a una giornata all’insegna della solidarietà. “Massimo avrebbe apprezzato questo gesto e ne sarebbe stato orgoglioso”. Un pensiero speciale è rivolto alla moglie Paola, ai figli Francesco e Alessandro e a tutta la famiglia Campana. L’appuntamento è dunque per domenica 11 ottobre, alle 9.30, ai Bagni Lido. Una camminata semplice, sul mare, ma con un significato profondo: per Massimo, per la solidarietà, per la vita.

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