Una festa degli amici per ricordare l’amico scomparso Nicola

Una festa all’insegna della beneficenza e il ricordo di un caro amico venuto a mancare improvvisamente in estate. Nicola Maulella avrebbe compiuto 44 anni proprio questa settimana e allora gli amici di una vita hanno organizzato una serata per festeggiarlo comunque, aspettando la mezzanotte del 5 dicembre. Dove? Al teatrino, come ai vecchi tempi, quelli che Nicola ha condiviso per anni con un sacco di gente dentro e fuori dalle varie location che hanno ospitato il The Cage dalla sua nascita fino a oggi. “Festeggiamo Nico” è una serata di musica e condivisione, con ingresso a 10 euro e l’intero ricavato che sarà devoluto in beneficenza all’Ospedale del Cuore di Monasterio di Massa, centro di eccellenza cardiologico per la prevenzione delle malattie cardiache nei bambini e nelle bambine. Perché nessun cuore smetta di battere prima del tempo.

Le porte del live club di via del Vecchio Lazzeretto apriranno alle ore 22, quindi sul palco suoneranno in sequenza: gli Humanoira, band livornese attiva da oltre vent’anni che, dopo trascorsi a matrice alternative rock si è evoluta in un pop elettronico e talvolta cantautoriale; gli Unsifted, formazione labronica attiva negli anni duemila con indirizzo nu metal, che torna su un palco appositamente per questa occasione; ci sarà anche Bobo Rondelli, che ha accettato di sostenere la serata di beneficenza per festeggiare Nicola, suo fan di lunga data. Insomma, la scena musicale labronica chiama a raccolta il pubblico che, dopo le esibizioni live, potrà proseguire la serata accompagnata da un djset.

Le prevendite sono attive su Ticketsms (al seguente link: https://www.ticketsms.it/event/Festeggiamo-Nico-Livorno-The-Cage-05-12-2024), altrimenti basta presentarsi la sera stessa al The Cage e acquistare gli ingressi in biglietteria.

