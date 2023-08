Una fiaccolata per Denny ad un anno dalla scomparsa

Il corteo partirà il 22 agosto alle 21 da Borgo San Jacopo in Acquaviva e raggiungerà la spiaggia della Vela: "Ci auguriamo di poter vedere tante persone sia per onorare la sua memoria"

Ad un anno esatto dalla scomparsa, il 22 agosto i familiari e gli amici di Denny si riuniranno per dare vita ad una fiaccolata. Il corteo partirà alle 21 da Borgo San Jacopo in Acquaviva e raggiungerà la spiaggia della Vela. “Ci auguriamo di poter vedere tante persone sia per onorare la memoria di Denny sia per dare un colpo forte a questo silenzio” dicono gli organizzatori. In quest’anno gli amici non hanno mai dimenticato Denny organizzando cortei e iniziative. L’ultima iniziativa in ordine di tempo il 1° Memorial Magina svoltosi a giugno.

