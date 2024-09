Una lepre di mare a pochi metri dalla riva di Tirrenia

Il biologo Raimondi che ringraziamo per la disponibilità: "E' un aplysia detto anche lepre di mare. Assolutamente innocuo per l'uomo, questo mollusco si nutre soprattutto alghe come la lattuga di mare in quanto erbivoro. Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che realizzano questi video perché permettono di fare conoscere meglio il mare alle persone"

Una tartaruga avvistata al largo di Antignano, un delfino avvistato sempre davanti ad Antignano, un trigone al Sonnino. E ancora, forse ricorderete la balenottera all’Elba e un gruppo di delfini a Tirrenia. Il “nostro” mare quest’estate, grazie ai filmati degli attenti lettori (li trovate tutti come reel sulla nostra pagina Instagram e anche sulla pagina Fb), ha saputo regalarci tanti bei momenti di vita. E quest’oggi si va aggiungere il video di Elena che a Tirrenia, a pochi metri dalla riva, si è imbattuta in una lepre di mare. “Si tratta di un mollusco chiamato Aplysia, o lepre di mare appunto – spiega il biologo dell’acquario Giovanni Raimondi che ringraziamo per la consueta disponibilità – Potrebbe sembrare un nudibranco ma in realtà è un opistobranco: nei nudibranchi le branchie sono nude e sono una sorta di ciuffetto sulla schiena. Nell’Aplysia non si vedono perché nascoste da una conchiglia piatta (opisto, nascosto, quindi opistobranco: branchie nascoste). E’ assolutamente innocuo per l’uomo, è erbivoro mangia soprattutto alghe come la lattuga di mare, ed è piuttosto comune soprattutto in questo periodo. Colgo l’occasione per ringraziare chi realizza questi video perché permettono di fare conoscere meglio il mare alle persone”.

