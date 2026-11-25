Una livornese a Primo Appuntamento, Sara incontra Simone ma non scatta la scintilla

Immagine tratta dalla Real Time

Tra battute, complimenti e un’apprezzatissima esibizione di canto i due hanno trascorso una piacevole serata. Ma, al momento della scelta finale, la 34enne infermiera all’isola d’Elba ha deciso di non proseguire la conoscenza del 37enne pisano Simone

Da Livorno al tavolo di uno dei ristoranti televisivi più conosciuti d’Italia con una buona dose di ironia, tanta spontaneità e una voce capace di regalare brividi. Sara, livornese di 34 anni, è stata tra i protagonisti di “Primo Appuntamento”, il programma televisivo in onda su Real Time condotto da Flavio Montrucchio nel quale due single che non si conoscono si incontrano per la prima volta a cena e, al termine della serata, devono decidere se rivedersi oppure salutarsi. Sara si presenta raccontandosi senza troppi filtri: fa l’infermiera all’Elba, è una ragazza che si definisce “un po’ matta”, esuberante ma anche riservata, introversa ed estroversa allo stesso tempo. Una personalità fatta di contrasti, come lei stessa sottolinea scherzando sul suo segno zodiacale: Leone ascendente Acquario. Ma è quando si parla di provenienza geografica che arriva il primo momento da applausi. Alla domanda del conduttore sulla sua città, Sara risponde senza esitazioni: Livorno.

Dalla lirica alle ferite sentimentali

Nel raccontare qualcosa di sé, Sara parla anche di una passione che ha accompagnato la sua vita: il canto lirico. “Ho sempre cantato, anche quando ero più piccola, mi mettevo col giradischi a sentire queste canzoni liriche, provavo a imitarle”. Oggi non canta più con la stessa continuità, ma quella passione è rimasta: “Ogni tanto, quando mi sento giù, canto”. La partecipazione al programma nasce dal desiderio di rimettersi in gioco e provare a ricucire delle “ferite” come le ha definite lei stessa. Il suo uomo ideale? Simpatico, capace di metterla a proprio agio, possibilmente moro, con gli occhi scuri, la barba e una corporatura piazzata.

L’incontro con Simone e la sorpresa della serata

A sedersi di fronte a lei è Simone, 37 anni, di Pisa, verniciatore, che nel tempo libero si dedica alla pesca e al CrossFit. La prima impressione di Simone è decisamente positiva: “Ho visto Sara, si è girata, l’ho vista negli occhi e mi sono detto: wow, che bella ragazza”. Per Sara, invece, l’impatto iniziale è meno travolgente. Quando scopre che il suo accompagnatore arriva proprio da Pisa, non perde l’occasione per scherzare: “No, di Pisa sei già eliminato”. E non va meglio quando scopre che Simone è astemio, mentre lei avrebbe gradito un brindisi insieme. Ma la serata prende presto una piega diversa. I due scoprono di avere in comune l’amore per il mare e per l’acqua fredda. Sara racconta di essere un’appassionata del mare d’inverno e di fare persino il bagno nei mesi più freddi. Simone le risponde che anche lui ama frequentare il mare e non teme le basse temperature. La livornese, inizialmente poco colpita, decide di lasciarsi andare alla conoscenza: “Può darsi sia una persona comunque simpatica da conoscere, carina”. E così è.

Il canto lirico lascia Simone senza parole

La seconda parte dell’appuntamento, sulla terrazza del ristorante, è quella che regala i momenti più belli. Sara apprezza soprattutto il fatto che Simone sia riuscito a farla sentire a proprio agio: “Mi è piaciuto il suo essere proprio se stesso e quindi mi sono sentita anch’io di sentirmi me stessa”. Quando gli chiede di indicare tre cose che gli piacciono di lei, Simone non ha dubbi: il sorriso, gli occhi e soprattutto il suo modo di fare. “Non mi piacciono le persone che stanno in silenzio”, spiega. Una risposta che strappa un sorriso alla livornese: “No, meno male anche te parli, guarda”. I complimenti fanno piacere a Sara, che apprezza il fatto che Simone non si sia fermato soltanto all’aspetto estetico, ma abbia dimostrato interesse anche per il suo carattere. Poi arriva il momento che cambia il ritmo della serata. Tra una domanda e l’altra, Sara decide di regalare al suo accompagnatore un assaggio della sua passione: intona “O mio babbino caro”, celebre aria dell’opera Gianni Schicchi di Giacomo Puccini. La reazione di Simone è immediata. “Da dove esce questa voce stupenda?”, esclama, confessando di aver provato dei brividi bellissimi. Sara continua a cantare e lui rimane letteralmente conquistato da quella voce. “Tutto mi immaginavo, ma non una ragazza così”, racconta. Tra un duetto improvvisato, qualche risata e persino un accenno a “Felicità”, i due sembrano aver trovato una bella sintonia. Simone vorrebbe avere la possibilità di conoscerla anche fuori dal programma: “Il tempo è volato e non ti nego che vorrei ripartire da capo”. Anche Sara riconosce le qualità del suo accompagnatore: “Mi è piaciuto che sei una persona molto sincera, diretta, si percepisce la bontà e anche il fatto che ti sei aperto molto con me”.

Il finale: Sara sceglie di fermarsi

Nonostante una cena piacevole e una conoscenza che ha riservato momenti inaspettati, al momento della decisione finale Sara decide di non proseguire. La 34enne è sincera e non nasconde il proprio pensiero: “Non sei il mio tipo, te lo dico molto sinceramente. Ma mi hai messo proprio a mio agio, sei proprio una bella persona”. Poi arriva la risposta definitiva: “Non sei il tipo di persona che cerco e quindi non ti vedo come un possibile partner”. Simone incassa con sportività, complimentandosi ancora con lei per la sua passione e per la sua voce. Sara conclude con un sorriso e un ringraziamento, ma senza cambiare idea. Nessun colpo di fulmine, dunque, almeno sul piano sentimentale. Ma una serata nella quale una livornese ha portato sul piccolo schermo la propria spontaneità e un pizzico di campanilismo labronico.

Condividi:

Riproduzione riservata ©