“Una meraviglia”, Livorno ruba il cuore alla rivista di viaggi da milioni di follower

A "scoprire" l'articolo intitolato “Sotto il sole della Toscana e oltre: 6 luoghi in Italia che mi hanno rubato il cuore" è stata la Fondazione Lem che ne ha dato notizia in un post sui social

Nell’articolo di Travel + Leisure – autorevole rivista internazionale di viaggi e lifestyle con quasi 7 milioni di follower su Instagram e 4,7 milioni su Facebook – intitolato “Sotto il sole della Toscana e oltre: 6 luoghi in Italia che mi hanno rubato il cuore”, Livorno viene raccontata come una destinazione capace di sorprendere specialmente per il modo migliore di scoprirla: dall’acqua. “Livorno in barca è una meraviglia – scrive la giornalista nel reportage – Navigando lungo i canali medicei, si possono ammirare alcuni dei tesori più belli della città, risalenti al XIX secolo. Da Piazza della Repubblica, le barche scivolano sotto i ponti e attraversano il pittoresco rione dell’Ovo Sodo”. Il consiglio finale è una sosta al Mercato Centrale, “un grande mercato coperto con soffitti a volta e banchi pieni di vita cuore pulsante della vita quotidiana livornese. Perfetto per acquistare olive, formaggi, caffè o dolci fatti in casa da portare con sé”. Un luogo che, come Livorno stessa, non cerca di stupire ma finisce per farlo proprio per la sua autenticità quotidiana in cui è possibile cogliere l’anima più vera della città. A “scoprire” l’articolo è stata la Fondazione Lem che ne ha dato notizia in un post sui social.

