Una neuropsicologa specializzata in Alzheimer al fianco delle Volanti

Da sinistra la neuropsicologa Maria Rosaria Liscio e il questore Giusy Stellino

La dottoressa Maria Rosaria Liscio collaborerà con i poliziotti nei casi di allontanamento di persone affette da demenza e disturbi cognitivi, offrendo supporto specialistico nella gestione delle situazioni più delicate

Il Questore di Livorno, Dott.ssa Giusy Stellino, ha incontrato la dott.ssa Maria Rosaria Liscio, neuropsicologa specializzata nella gestione e nell’assistenza delle persone affette da Alzheimer e disturbi cognitivi. La professionista collaborerà con gli operatori della Sezione “Volanti” della Polizia di Stato nei casi di segnalazione relativi all’allontanamento di persone fragili e/o affette da demenza. L’obiettivo è offrire agli operatori uno strumento specialistico in più per affrontare situazioni particolarmente delicate, nelle quali alla necessità di rintracciare una persona si aggiunge la complessità legata alle sue condizioni cognitive e psicologiche. La presenza di una figura professionale con una preparazione specifica nel campo dei disturbi cognitivi potrà infatti contribuire a individuare un approccio adeguato alle condizioni di salute delle persone coinvolte negli interventi della Polizia di Stato. Un supporto che potrà rivelarsi particolarmente importante nella gestione di stati di disorientamento, confusione e difficoltà relazionali che possono caratterizzare le persone con decadimento cognitivo. L’intervento della neuropsicologa sarà inoltre un sostegno per gli stessi familiari, spesso protagonisti di momenti di forte apprensione quando una persona cara, soprattutto se affetta da demenza o Alzheimer, si allontana e risulta irreperibile. L’iniziativa nasce quindi dalla volontà di rafforzare un approccio interdisciplinare alla gestione delle situazioni di fragilità, mettendo in campo competenze diverse e complementari a fianco dell’attività degli operatori di polizia. Un percorso che conferma l’attenzione della Polizia di Stato verso le persone più vulnerabili e che si inserisce pienamente nello spirito del motto “esserci sempre”, con l’obiettivo di affrontare le sfide del presente attraverso strumenti sempre più qualificati e vicini alle esigenze della comunità.

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