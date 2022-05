Una nuova casa per il Cesvot di Livorno

La nuova sede della delegazione Cesvot di Livorno è stata inaugurata ieri pomeriggio: si trova in via Fagiuoli 3, su una superficie di 180 metri quadri al primo piano

Una nuova “casa” per la delegazione Cesvot di Livorno: un luogo funzionale per accogliere gli enti del terzo settore, gli enti locali e i cittadini interessati al volontariato e a conoscere tutti i servizi e le opportunità offerte da Cesvot.

La nuova sede della delegazione Cesvot di Livorno è stata inaugurata ieri pomeriggio: si trova in via Fagiuoli 3, su una superficie di 180 metri quadri al primo piano, dispone di due uffici, di una sala con 30 posti con schermo, videoproiettore ed impianto audio che può essere utilizzata per seminari e corsi di formazione Cesvot ma che potrà essere fruita, dopo l’estate, anche dalle associazioni che ne faranno formale richiesta.

Fin dalla sua fondazione, nel 1998, la delegazione territoriale di Livorno è stata ospitata in via degli Asili 35, in locali concessi con comodato gratuito dalla Provincia di Livorno. Ora il trasloco nei nuovi spazi.

“Questa nuova sede – ha detto la Presidente della Delegazione Cesvot di Livorno Fiorella Cateni – ci permetterà di perseguire con maggiore impegno il nostro obiettivo: facilitare un contatto più diretto con gli enti del terzo settore, per conoscerli, intercettare i loro bisogni, e dare risposte più efficienti, organizzando servizi sempre più adeguati, favorendo la partecipazione, il dialogo e il confronto. Ringraziamo la Provincia di Livorno che in questi 24 anni ci ha concesso gli ambienti di via degli Asili, dove siamo cresciuti”.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Livorno Luca Salvetti, la presidente della Provincia di Livorno Maria Ida Bessi, Luisa Terzi, segretario generale della Fondazione Livorno, il presidente di Cesvot Luigi Paccosi.