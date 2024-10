Una nuova strada e un ponte collegheranno Borgo di Magrignano alla Padula

La nuova strada passerà davanti alla chiesa di Santa Teresa di Calcutta e sopra il Rio Cigna "sbucando" davanti alla rotatoria all'altezza di via Haiphong. I tempi di realizzazione sono stimati in 11-12 mesi. Stamattina l'inaugurazione del cantiere. Salvetti: ""Se non si iniziano le cose non si fanno e una a una le stiamo facendo tutte"

“Ringrazio il sindaco per l’impegno, devo dire che è stato provvidenziale. Finalmente l’opera permetterà di unire il quartiere alle nostre spalle con la parrocchia. Sono inoltre molto contento perché penso che richiamerà molti giovani”. E’ entusiasta il parroco della chiesa di Santa Teresa di Calcutta don Federico Mancusi nel commentare l’apertura del cantiere che porterà alla realizzazione di una strada asfaltata che, passando proprio davanti alla chiesa, collegherà via della Padula a Borgo di Magrignano “sbucando” davanti alla rotatoria all’altezza di via Haiphong. Il ponte sopra il Rio Cigna sarà largo 14 metri e ospiterà una pista ciclabile, lato chiesta. E soddisfatto lo è anche il sindaco: “Se non si iniziano le cose non si fanno e una a una le stiamo facendo tutte. Questa strada era come la vediamo oggi dal 2009”. I tempi di realizzazione sono stimati in 11-12 mesi.

