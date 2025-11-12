Una pietra per Cristina Cerrai nel Mare dei Ricordi
Ringraziamo Fabrizio per la disponibilità
Sulla pietra, tra il nome e il cuore, è stata disegnata una piuma. Il marito Fabrizio: "Simboleggia l'invito di Cristina ad essere leggeri nei metodi ma non nei contenuti e valori in cui credeva"
Il Mare dei Ricordi da alcuni giorni ospita un ricordo in più. Quello di Cristina Cerrai, avvocata e consigliera provinciale di parità per la Provincia di Livorno dal 2012 al 2023 scomparsa lo scorso settembre all’età di 65 anni. E’ stata l’amica di liceo Eleonora, con la quale negli ultimi tempi andava a camminare, a posizionare la pietra davanti alla Scalinata di Antignano alla presenza di amici e parenti. Sulla pietra, tra il nome e il cuore, è stata disegnata una piuma: “Simboleggia l’invito di Cristina – spiega il marito Fabrizio, che ringraziamo per la disponibilità – ad essere leggeri nei metodi ma non nei contenuti e valori in cui credeva. Colgo l’occasione per ringraziare di cuore tutti i presenti e il signor Mario”.
