Una raccolta fondi per Enrico, paralizzato dopo un incidente in scooter

Raccolta fondi per il 29enne livornese rimasto paralizzato dopo un incidente in motorino nel giorno del suo compleanno il 2 ottobre scorso. Ecco il link per partecipare: https://gf.me/v/c/gfm/tutti-insieme-per-enrico

Enrico ha 29 anni. La sua vita è cambiata drammaticamente dopo un incidente in scooter che lo ha coinvolto la sera del 2 ottobre scorso, giorno del suo compleanno, in via della Cinta Esterna.

“Enrico è attaccato a un respiratore – si legge nella richiesta di aiuto pervenuta dalla famiglia che, con il consenso della madre, Roberta Turini, raggiunta telefonicamente da QuiLivorno.it, pubblichiamo in pagina. Enrico adesso è tetraplegico, paralisi totale ad arti superiori e inferiori, e ha bisogno di affrontare delle cure costose e urgenti. L’assenza di danni cerebrali gli permette di essere cosciente e di comunicare tramite labiale i suoi bisogni e il suo attaccamento alla vita”.

Per il 29enne è partita da Livorno una raccolta fondi intitolata “Tutti insieme per Enrico” su GoFundMe che in pochi giorni ha ricevuto quasi 500 donazioni arrivando alla cifra di oltre 21mila euro anche se, per quanto si è stimato, ne serviranno molti di più (circa 200mila euro) per assistenze e cure mediche.

Durante i due delicati interventi per la ricostruzione delle vertebre – scrive l’organizzatrice della raccolta fondi – ha avuto un arresto cardiaco che è riuscito a superare. Enrico – prosegue – può contare soltanto sul supporto della madre, in quanto orfano di padre dalla nascita”.

Proprio nella giornata di mercoledì 23 novembre è stato trasferito in un centro specializzato a Montecatone, in provincia di Imola, e questa è solo la prima fase di un lungo percorso riabilitativo con tempistiche e esiti incerti, in cui avrà bisogno di molte cure, riabilitazione e di tutti gli ausili necessari ad affrontare questa nuova condizione.

È per questo motivo che la famiglia ha lanciato questa raccolta fondi sulla piattaforma digitale chiedendo aiuto al buon cuore dei livornesi per poter aiutare Enrico.

Per chiunque vorrà lasciare anche un solo piccolo contributo la raccolta fondi è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/tutti- insieme-per-enrico.

