Una scultura del noto artista Staccioli in piazza Cavour

Il curatore: "E' un rimando alla mostra "Paolo Staccioli, una creatività evocativa" che sarà inaugurata il 9 aprile. Per Livorno è un onore". L'autore ha seguito personalmente il posizionamento nella piazza

Mediagallery

E’ stata posizionata in piazza Cavour, la mattina del 16 marzo, la scultura di Paolo Staccioli (nella foto a destra) chiamata Cavallo con Angelo. Il perché? “Vuole essere un rimando alla mostra Paolo Staccioli, una creatività evocativa realizzata dalla banca di credito cooperativo di Castagneto Carducci nella sede di rappresentanza della banca in via Rossini con il patrocinio di Comune, Fondazione Livorno e Fondazione Arte e Cultura” spiega il curatore della mostra dott Michele Pierleoni. “La scultura monumentale – prosegue Pierleoni è realizzata in bronzo e acciaio Corten ed è stata realizzata nel 2021. E’ un onore per la città di Livorno ospitare questa mostra. Staccioli è un artista di fama internazionale, basti dire che Staccioli ha esposto a Palazzo Vecchio, ma anche in Cina, a New York, Washington. Spero che la città apprezzi. La sensazione è buona: in tanti hanno già iniziato a farsi dei selfie con la scultura. L’iniziativa rientra nelle iniziative culturali promosse dalla banca”. La mostra – aperta dal 9 aprile al 4 giugno tutti i giorni dalle 16 alle 18 (chiusa la domenica, festivi e sabato mattina) ad ingresso libero su appuntamento all’indirizzo [email protected] tel: 0586 210180 – conterrà bronzi ceramiche e tecniche miste mostra e sarà coordinata da Roberto Pullerà, Angelo Scuri e dall’arch Paolo Corrieri.