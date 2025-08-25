Una serata per il Mare dei Ricordi
Foto e video della serata, realizzati da Martina Romeo, sulla nostra pagina Facebook e Instagram
Una serata per il Mare dei Ricordi. Una serata dedicata a tutti i nomi (1730) presenti. Un cuore ❤️ luminoso in mare ha fatto da cornice all’iniziativa organizzata il 25 agosto da Mario Bartoli in collaborazione con il New Choir & Tornado Band diretto da Noemi Pacini e tanti altri artisti. Durante le diverse esibizioni molti presenti hanno lanciato palloncini con le dediche per i loro cari. Nel corso della serata chi voleva poteva donare una offerta libera da destinare alla realizzazione dei murales sulla disabilità al parco inclusivo Lenci, conosciuto anche come il “parco di Kyra”, ad Antignano.
