“Una settimana da Palio”, stasera la premiazione

Inizia alla grande l'estate di Porta a Mare con un luglio pieno di appuntamenti: sabato 6 luglio in sinergia con il Comitato Organizzatore Palio Marinaro le premiazioni del contest fotografico

Mediagallery

Sabato 6 luglio alle ore 21.30 si terrà la cerimonia per la consegna dei premi legati al contest fotografico “Una settimana da Palio” ideato dal Consorzio Porta a Mare. Il progetto nasce dalla collaborazione esistente ormai da anni con il Comitato Organizzatore del Palio Marinaro concretizzata nella messa a disposizione degli spazi per la realizzazione della mostra fotografica “I volti e i luoghi della voga” a cura di Fototec. Il contest aperto fino al 06 luglio alle ore 17:00 prevede la pubblicazione della foto degli allenamenti, della gara o dei festeggiamenti del Palio sulla pagina Facebook di Porta a Mare. Chiunque può contribuire a far vincere la foto preferita mettendo “Mi piace” alla stessa. Durante la serata verranno proclamati:

– i vincitori del concorso collegato alla pagina Instagram delle Gare Remiere ed inserito nel progetto “I volti ed i luoghi della voga” curato da Fototec;

– il vincitore del contest fotografico sulla pagina Facebook di Porta a Mare ovvero l’autore della foto che avrà ottenuto più LIKE.

Interverranno il sindaco, nonché presidente del Palio Marinaro, Luca Salvetti, il presidente del Comitato Organizzatore del Palio Marinaro Maurizio Quercioli ed i rappresentanti delle otto sezioni nautiche. Si ricorda che tutte le iniziative sono gratuite ed offerte dalla attività commerciali dell’area Porta a Mare.