Una squadra livornese al mondiale di Spartan Race nel deserto di Abu Dhabi

La Massimo Melis Asd è tra i pochi team italiani ad affrontare questo genere di competizione. In cosa consiste? In una corsa su distanze di 5, 10 e 21 km durante la quale i partecipanti devono superare una serie di ostacoli artificiali che insieme alle condizioni del terreno, in questo caso le dune del deserto, sono tra le difficoltà maggiori da affrontare. Melis: "Il deserto di Al Wathba si è rivelato un vero banco di prova con sfide uniche. La 5 km corsa dal tramonto al buio è stata un'emozione unica"

Dal 29 novembre al 1 dicembre il Team Gold OCR, la squadra sportiva della Massimo Melis Asd di Livorno, ha preso parte al prestigioso Beast World Championship di Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti, sfidando le difficili condizioni del deserto di Al Wathba. Questo evento ha rappresentato la terza partecipazione della squadra a un mondiale Spartan Race dopo quelle di Sparta in Grecia ed è stato un appuntamento che ha consolidato la presenza della nostra realtà sportiva a livello internazionale. Unico team labronico e tra i pochi italiani ad affrontare questa sfida. “La Spartan Race – come spiega Massimo Melis, che ringraziamo per la disponibilità – è un evento di rilevanza mondiale, che prevede una corsa su distanze di 5, 10 e 21 km durante la quale i partecipanti devono superare una serie di ostacoli artificiali. Tuttavia, oltre agli ostacoli strutturali, le condizioni del terreno sono tra le difficoltà maggiori da affrontare. In questo caso, il deserto di Al Wathba si è rivelato un vero banco di prova con il caldo torrido e il vento impetuoso che hanno reso il percorso ancora più arduo. La 5 km corsa dal tramonto al buio è stata un’emozione unica. Le dune sabbiose, tra cui erano distribuiti gli ostacoli, hanno posto sfide uniche mettendo a dura prova le capacità fisiche e mentali dei nostri atleti. Nonostante le difficoltà, il team Gold Ocr ha dato prova di grande tenacia e resistenza, ottenendo piazzamenti in classifica davvero esaltanti con risultati che variano a seconda delle categorie di età. La nostra preparazione fisica è stata determinante. Un ringraziamento speciale va ai nostri sponsor il cui prezioso contributo ci ha permesso di affrontare questa straordinaria esperienza: Jobdvstudio, Porschemania Livorno, Tim Store Mancuso Gaetano, Studio Fisio Lg, Caviale Giallo e Ottica Gufoni. Con il loro supporto, il team Gold OCR continua a crescere e a farci sognare in giro per il mondo”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©