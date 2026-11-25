“Una stanza tutta per sé”, dove la paura lascia spazio al coraggio

In città sono due i luoghi dedicati all'ascolto e all'accoglienza alle vittime di violenza: uno alla Caserma dei Carabinieri di viale Mameli e l'altro alla Questura. Il Soroptimist Club Livorno nel giorno della Giornata internazionale: “Nessuna donna deve sentirsi sola”

Nel giorno della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il Soroptimist Club Livorno ricorda il progetto realizzato alla Caserma dei Carabinieri di viale Mameli e alla Questura. Due luoghi riservati e accoglienti dove poter raccontare le violenze subite e trovare il coraggio di denunciare. Un luogo protetto, lontano dalla paura e dal silenzio, dove poter raccontare la propria storia e trovare la forza di chiedere aiuto. È questo il significato di “Una stanza tutta per sé”, il progetto nazionale del Soroptimist International d’Italia che mette a disposizione delle donne vittime di violenza spazi riservati e accoglienti all’interno delle Caserme dei Carabinieri e delle Questure.

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il Soroptimist Club Livorno richiama l’attenzione su un’iniziativa che rappresenta un concreto strumento di solidarietà, ascolto e vicinanza. L’obiettivo è permettere alle donne di raccontare la propria esperienza in un ambiente sereno e tutelato, incoraggiandole a denunciare le violenze e accompagnandole in un momento particolarmente delicato della loro vita. Il progetto, ispirato nel titolo al celebre saggio di Virginia Woolf, è nato a Torino nel 2014 grazie all’iniziativa del Soroptimist Club Torino, in collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri. Da allora si è progressivamente esteso in tutta Italia attraverso l’impegno dei Club Soroptimist, superando le 300 stanze realizzate. Anche Livorno ha dato il proprio contributo con la realizzazione di due spazi dedicati. Il primo è stato inaugurato nel 2016 presso la Caserma dei Carabinieri di viale Mameli e successivamente implementato nel 2024 con una valigetta-kit per la raccolta delle denunce. Il secondo spazio è stato realizzato nella Questura di Livorno, dove la stanza è stata inaugurata nel 2019 e dotata dello stesso kit nel 2025. Due presidi che non sono soltanto ambienti fisici, ma rappresentano un segno tangibile di attenzione verso le donne che affrontano situazioni di violenza, offrendo loro un contesto nel quale sentirsi ascoltate e tutelate. Il messaggio del Soroptimist Club Livorno è chiaro: “Il nostro impegno è fare in modo che nessuna donna si senta sola nel trovare il coraggio di denunciare e ricominciare. Perché rompere il silenzio è il primo passo verso la libertà”.

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