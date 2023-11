Una tavola imbandita e vuota nel giorno di Shabbat per i bambini rapiti da Hamas

Un tavola imbandita ma vuota per Shabbat davanti alla sinagoga di Livorno in piazza Elia Benamozegh con i nome e le foto dei bambini rapiti da Hamas, augurando un pronto ritorno di questi bimbi alle loro famiglie. Un’iniziativa della Comunità Ebraica di Livorno messa in campo per non dimenticare i giovanissimi ostaggi. Iniziative simili sono state fatte in tutta Italia oggi e nei giorni scorsi. Pochi giorni fa, a Roma, decine di passeggini vuoti a carichi di peluche e cartelloni con foto e nomi di bambini, hanno affollato piazza del Campidoglio. Nel pomeriggio di sabato 11 novembre una eloquente e silenziosa tavola vuota e apparecchiata.

