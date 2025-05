“Una tragedia che colpisce tutta la comunità portuale”

Il presidente di ALP, De Filicaia: "A nome mio e di tutto il cda esprimo le condoglianze al fratello, al padre e a tutta la famiglia. Ad averne di dipendenti così. Era sempre disponibile"

“Quanto accaduto a Dario Pellegrini ci ha lasciato sconvolti. Esprimo a nome mio e di tutto il cda della società le più sentite condoglianze al padre, che conosco e abbraccio personalmente, al fratello e a tutta la famiglia”. A parlare è il presidente dell’Agenzia per il Lavoro – ALP Jary De Filicaia, che ringraziamo per la disponibilità, in seguito alla scomparsa di un dipendente di ALP di 39 anni, livornese. “Ad averne di dipendenti così. Sempre corretto e disponibile, onestamente non l’ho mai sentito lamentarsi. Questo per dare il senso del ragazzo che era. Un ragazzo conosciuto, la cui perdita ha colpito tutta la comunità portuale e non solo”. Appresa la notizia di un malore negli spogliatoi dell’Alto Fondale, De Filicaia ha raggiunto il posto di lavoro unendosi al dolore per la perdita. “Quando succedono queste cose bisogna solo provare a stare vicini ai familiari”.

