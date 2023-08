“Una tragedia nelle mente di tutti”. Mazzo di fiori per Lenuca

Foto di Giulia Bellaveglia

Stamattina si è svolta la cerimonia in ricordo dei quattro bambini morti nel 2007 nel rogo della loro baracca a Pian di Rota. Il sindaco, accompagnato dall'assessore Raspanti, ha deposto un mazzo di fiori alla tomba di Lenuca detta Tutsa, l’unica dei quattro bambini ancora sepolta ai Lupi

“Sono trascorsi 16 anni da una tragedia impressa nella mente di tutti i livornesi per cui le amministrazioni comunali si sono sempre fatte trovare pronte a ricordare. E’ un dolore che si rinnova e che si fa fatica a superare. Ringrazio la Comunità di Sant’Egidio per il lavoro svolto in passato e per quello che attualmente svolge per tutti i bambini che vengono da fuori. L’impegno della prima accoglienza non è sufficiente, chi arriva nel nostro Paese ha diritto ad un percorso di integrazione”. Con queste parole il sindaco Salvetti ha aperto, giovedì 10 agosto alle 10 al Cimitero dei Lupi alla Cigna, la cerimonia in ricordo dei quattro bambini di famiglia rom morti tragicamente nel 2007 nel rogo della loro baracca sotto un cavalcavia a Pian di Rota. I bambini si chiamavano Eva, Menji, Danciu e Lenuca detta Tutsa e avevano tra i 4 e gli 11 anni. Il sindaco, accompagnato dall’assessore al Sociale Andrea Raspanti e dal presidente dell’associazione Don Nesi e garante comunale dell’infanzia Stefano Romboli, ha deposto un mazzo di fiori alla tomba di Lenuca, l’unica dei quattro bambini ancora sepolta al cimitero dei Lupi (le altre salme per volontà dei genitori sono state traslate in Romania). Raspanti: “Il modo migliore di ricordare è quello di impegnarsi affinché cose di questo tipo non succedano più. Il ruolo dell’amministrazione è fondamentale per garantire un presidio in un momento storico particolarmente complicato sul fronte dell’immigrazione. Ringrazio di cuore il terzo settore, senza il quale tutto questo non sarebbe possibile. Dobbiamo impegnarci ogni giorno a contrastare l’esclusione sociale, affinché ogni persona viva come merita di vivere”.

