Un’altra settimana di visite al Cisternone. Prenotazioni dal 6 maggio

L'annuncio del presidente di Asa Stefano Taddia in occasione del primo giorno di apertura al pubblico della struttura. Dal 6 maggio le "nuove" prenotazioni per le visite dal 13 al 17 maggio. Gli organizzatori invitano ad utilizzare preferibilmente le modalità di prenotazione online

Riapre il Cisternone alle visite guidate gratuite. Il 6 maggio il via alle prenotazioni e dalla settimana successiva, dal 13 al 17 maggio dalle 15 alle 20, le “nuove” visite. Lo ha annunciato il presidente di Asa Stefano Taddia in occasione dell’apertura della struttura alle autorità e alla stampa. “Oggi pomeriggio (15 aprile, ndr), fino al 21 aprile, inizia la prima tranche di visite aperte al pubblico. Visto lo straordinario successo, 2.000 circa prenotazioni e posti esauriti in 24 ore, abbiamo deciso di consentire ad altri appassionati delle bellezze di Livorno di apprezzare la Gran Conserva del Poccianti”. Il basso livello dell’acqua consentirà di apprezzare il monumento nella sua funzione di cisterna e la sua magnifica pavimentazione. Inoltre all’ingresso sarà possibile apprezzare una pannellonistica informativa sulla storia del Cisternone, sugli interventi di potenziamento realizzati da Asa negli anni e sul nuovo progetto che prevede lo spostamento del depuratore Rivellino.

Ricordiamo le MODALITÀ DI PRENOTAZIONE DAL 6 MAGGIO delle visite a cura di Coop. Itinera

– Autonomamente e rapidamente tramite Eventbrite dal sito www.eventbrite.it oppure

dalla App digitando Cisternone, Località: Livorno

– Digitando sui motori di ricerca cisternone.eventbrite.it

– Inquadrando con lo smartphone il QR-CODE presente sulla home page del sito di ASA

www.asaspa.it

– Telefonando al numero: 0586894563 dalle ore 9 alle ore 13

– Durata della visita: 20 minuti. Si accede alla visita solo su prenotazione. Le visite, a cura di Coop. Itinera, dureranno 20 minuti e i gruppi saranno composti da 25 persone.

Condividi:

Riproduzione riservata ©