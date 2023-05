Un’auto a Cure Palliative e un murale per ricordare Matteo

Alla consegna della vettura (alla concessionaria Scardigli) erano presenti, oltre ai genitori e al fratello, i dipendenti di Cure Palliative, gli amici e i titolari dell'azienda Sercanto dove lavorava Matteo, scomparso a 27 anni. La direttrice Galli: "Donazioni come questa generano del bene alla collettività dando un senso alla tragedia. Sarà la prima auto di proprietà dell'azienda sanitaria e la impiegheremo da subito per le cure domiciliari". Un murale alla spiaggia del Sonnino

“E’ la prima auto di proprietà dell’azienda sanitaria e la impiegheremo per le cure domiciliari. Donazioni come questa generano del bene alla collettività dando un senso alla tragedia. Sarà operativa da subito. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo regalo”. Sono le belle parole pronunciate da Costanza Galli, direttore delle cure palliative della USL Toscana nord ovest, presente alla consegna dell’auto avvenuta il 10 maggio alle 16 alla concessionaria Scardigli.

L’auto in questione è frutto di una raccolta fondi da parte dei genitori di Matteo, informatico scomparso a dicembre dello scorso anno all’età di 27 anni, alla quale hanno partecipato gli amici di Matteo e i dipendenti di Sercanto, l’azienda in cui lavorava il ragazzo, e che ha portato con il contributo della famiglia Scardigli all’acquisto di una Kia Venga donata al reparto di cure palliative diretto dalla dott.ssa Galli. “Ringrazio di cuore il reparto di Cure Palliative – ha detto il padre di Matteo, Fabrizio, visibilmente emozionato – per il supporto esemplare che ci è stato dato nell’ultimo anno”. Alla consegna della vettura non sono voluti mancare i dipendenti di Cure Palliative, gli amici e i titolari di Sercanto, Davide Pilato, cugino di Matteo, e Luigi Conti: “Con questa donazione – dicono – abbiamo voluto che rimanesse un segno indelebile in città. Chi vedrà passare questa vettura penserà a Matteo e al suo sorriso”. Al termine della consegna dell’auto, i dipendenti di Cure Palliative hanno regalato ai genitori di Matteo la fotografia scattata questa mattina davanti al murale dedicato a Matteo alla spiaggia del Sonnino con la scritta “Stay strong stay Pilo”.

Nel dettaglio, a contribuire alla donazione sono stati in molti:

I genitori e il fratello di Matteo; i familiari; Sercanto, l’azienda dove Matteo Lavorava; i colleghi di Matteo di Sercanto; la concessionaria Scar; gli amici di Matteo; gli amici di Fabrizio e Maddalena; gli amici e i maestri della scuola di ballo frequentata dai genitori di Matteo “Accademia Doos Tres”; i condomini di via Napoli, n.1, dove vivono i genitori di Matteo; i soci e i maestri del circolo di tennis “Tennis Amaranto”; alcune amiche della palestra di Maddalena Original Gym; gli ex colleghi di Fabrizio dell’agenzia marittima il Tirreno; gli ex compagni di Fabrizio della scuola ragioneria Vespucci della sez. “G “; gli amici dell’associazione Soft Air che Matteo frequentava; lo staff delle cure palliative di Livorno che è stato vicino a Matteo e ai suoi genitori per tutta la degenza.

