“Undici anni senza la nostra Ilaria, il vostro calore ci dà la forza per andare avanti”
Oggi ricorre l'11° anniversario della scomparsa della giovane e questo è il ringraziamento della famiglia Carella
Nonostante il tempo trascorso e la distanza che le divide, Livorno e Reggio Calabria (terra di origine in cui spesso Ilaria passava le vacanze e dove purtroppo è scomparsa) si uniscono nel ricordo della giovane ragazza. “Sono due località a cui noi siamo molto legati – scrive la famiglia Carella – Anche la città dello stretto, profondamente segnata da questo tragico evento, non si è mai tirata indietro nel ricordarla con affetto e generosità: ancora oggi arrivano tantissimi messaggi di solidarietà da parte degli abitanti e una bella parte di essi ha contribuito economicamente alla realizzazione del murale. Desideriamo inoltre ricordare che a Livorno e a Reggio Calabria Ilaria è stata ricordata con degli striscioni. Vedere tutto questo calore da parte di entrambe le città ci dà tantissima forza per andare avanti”.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.400 su Fb, 14.200 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.