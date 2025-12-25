“Undici anni senza la nostra Ilaria, il vostro calore ci dà la forza per andare avanti”

Oggi ricorre l'11° anniversario della scomparsa della giovane e questo è il ringraziamento della famiglia Carella

Nonostante il tempo trascorso e la distanza che le divide, Livorno e Reggio Calabria (terra di origine in cui spesso Ilaria passava le vacanze e dove purtroppo è scomparsa) si uniscono nel ricordo della giovane ragazza. “Sono due località a cui noi siamo molto legati – scrive la famiglia Carella – Anche la città dello stretto, profondamente segnata da questo tragico evento, non si è mai tirata indietro nel ricordarla con affetto e generosità: ancora oggi arrivano tantissimi messaggi di solidarietà da parte degli abitanti e una bella parte di essi ha contribuito economicamente alla realizzazione del murale. Desideriamo inoltre ricordare che a Livorno e a Reggio Calabria Ilaria è stata ricordata con degli striscioni. Vedere tutto questo calore da parte di entrambe le città ci dà tantissima forza per andare avanti”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©