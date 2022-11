Unicoop Tirreno, eletti 322 nuovi soci. I nominativi

Il vice presidente di Unicoop Tirreno Massimo Favilli

Rinnovati i comitati soci di Unicoop Tirreno. Il vice presidente Favilli: "Le elezioni sociali si confermano un momento fondamentale della vita cooperativa". Ecco i nominativi (22 Sezioni soci, 180 sono donne e 142 uomini)

Le elezioni per il rinnovo dei comitati soci di Unicoop Tirreno, che si sono tenute dal 17 al 19 novembre in tutti i 96 punti vendita Coop in Toscana, Lazio e Umbria, hanno visto la partecipazione di 26.264 soci (su 531.043 aventi diritto) e l’elezione di 322 soci. “Siamo soddisfatti dei risultati e dell’andamento delle votazioni in generale – commenta il vice presidente di Unicoop Tirreno Massimo Favilli – Coinvolgere più di 26.000 persone è un segnale importante. Le elezioni sociali si confermano un momento fondamentale della vita cooperativa”. Dei 322 soci eletti 180 sono donne e 142 uomini, tra gli eletti ci sono 162 persone che si candidavano per la prima volta e l’età media è scesa a 61 anni. “Abbiamo avuto un ingresso di volti nuovi, tra i quali anche diversi giovani che hanno deciso di mettersi in gioco per conoscere come funziona un’impresa cooperativa e per dare un contributo di idee” sottolinea Favilli.

Ricordiamo che i Comitati Soci di Unicoop sono gruppi di volontari che supportano la Cooperativa, insieme alle associazioni e alle istituzioni del territorio, nell’organizzare nella comunità di riferimento progetti di solidarietà, tutela dell’ambiente, diffusione della cultura, dell’etica, della legalità e del consumo sostenibile. I Comitati Soci sono anche un importante organismo di governo: partecipano direttamente e favoriscono la partecipazione sociale alla vita istituzionale, inoltre propongono la rosa dei candidati per il CDA della Cooperativa. I soci di Unicoop Tirreno sono suddivisi a livello territoriale in 22 Sezioni soci, ognuna delle quali è composta da uno o più Comitati Soci, che durano in carica 3 anni. Tutti i nominativi dei soci eletti sono pubblicati sul portale: https://www.unicooptirreno.it/content/elezioni-2022-gli-eletti

