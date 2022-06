(1) Allegati (1) IL CALENDARIO DELLE ASSEMBLEE

Unicoop Tirreno, le assemblee dei soci tornano in presenza

Dal 14 al 21 giugno i soci di Unicoop Tirreno torneranno a riunirsi in presenza alle assemblee per l'approvazione del Bilancio consolidato 2021. Il vice presidente Favilli: "Siamo contenti di tornare agli incontri dal vivo, ma al tempo stesso faremo tesoro dell'esperienza, proponendoci per il futuro di organizzare una modalità mista che permetta l’assemblea in presenza e la votazione nel punto vendita"

Dopo due anni di riunioni virtuali, Unicoop Tirreno, la Coop con sede a Piombino (LI) e presente con 96 punti vendita, 520.000 soci e 3.500 dipendenti in Toscana, Lazio e Umbria, torna ad organizzare incontri in presenza in occasione delle assemblee separate di giugno per l’approvazione del Bilancio Consolidato 2021 e altri punti all’ordine del giorno. Dal 14 al 21 giugno in 22 città e paesi nelle tre regioni si terranno le assemblee separate a cui tutti i soci di Unicoop Tirreno sono invitati a partecipare per esprimere il proprio voto e incontrare dal vivo i vertici della Cooperativa. “Cooperativa significa condivisione e partecipazione. Il nostro bilancio viene posto all’attenzione dei soci che potranno votarlo nelle Assemblee separate e poi in quella generale del 30 giugno. In questi due anni di pandemia abbiamo registrato un dato positivo: l’incremento della partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa attraverso le votazioni organizzate nei negozi per evitare il contagio. Siamo contenti di tornare agli incontri dal vivo, ma al tempo stesso faremo tesoro dell’esperienza, proponendoci per il futuro di organizzare una modalità mista che permetta l’assemblea in presenza e la votazione nel punto vendita” – Massimo Favilli, Vicepresidente e Direttore Soci e Comunicazione di Unicoop Tirreno.

Questi i punti all’ordine del giorno:

1. Approvazione del progetto di Bilancio di esercizio di Unicoop Tirreno relativo all’esercizio 2021; presa d’atto della Relazione del Collegio Sindacale; presa d’atto della Relazione della Società di Revisione e della Certificazione del Bilancio; presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Unicoop Tirreno relativo all’esercizio 2021 delibere inerenti e conseguenti;

2. Nomina del Collegio Sindacale e relative determinazioni economiche.

Il calendario delle assemblee e tutte le informazioni necessarie sono pubblicati sul portale web unicooptirreno.it/assembleesoci2022

