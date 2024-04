Unicoop Tirreno stimola l’invio di idee e proposte sociali

Il vice presidente di Unicoop Tirreno Massimo Favilli

La Cooperativa invita soggetti pubblici, associazioni ed enti no-profit, scuole, a proporre idee e azioni concrete sulla sostenibilità e per favorire l’accesso alla cultura. C’è tempo fino al 12 maggio 2024

In vista della celebrazione dei suoi 80 anni di storia (nel febbraio 2025), Unicoop Tirreno inaugura una nuova stagione di cooperazione e sviluppo, rivolta alle persone che ne compongono la base sociale e ai territori in cui la Cooperativa è presente coi supermercati e i comitati soci. L’obiettivo è rinsaldare il patto di mutualità sancito nel 1945 (anno di fondazione della Cooperativa con sede a Piombino, oggi presente con 100 punti vendita, 500mila soci e 3000 dipendenti in Toscana, Lazio e Umbria) e ritarare le attività sociali secondo le necessità delle persone e dei luoghi. Nasce così il progetto “Connessioni, la socialità che unisce”: un invito rivolto a soggetti pubblici, enti e associazioni no-profit, gruppi di interessi, scuole, interessati a prendere parte ad un percorso di co-progettazione promosso da Unicoop Tirreno per mettere in atto azioni concrete sulla sostenibilità sociale, economica e ambientale e favorire l’accesso alla cultura. Le proposte devono essere inviate entro il 12 maggio 2024 sul sito unicooptirreno.it/connessioni. Ogni idea sarà oggetto di valutazione di fattibilità, incontri coi promotori e co-progettazioni dei percorsi di collaborazione. “Immaginiamo una Cooperativa di consumo sempre più radicata nelle dinamiche locali – dice il vice presidente di Unicoop Tirreno Massimo Favilli – Un soggetto attento ai bisogni delle comunità, connesso con le reti sociali e capace di rinnovarsi nel tempo”. Si parte sollecitando proposte che interessino le zone della costa toscana settentrionale (Avenza, Viareggio, Livorno, Rosignano, Cecina e Donoratico), Genzano, Pomezia, Colleferro, Fiuggi, i territori di Tarquinia, Cerveteri, Civitavecchia e la città di Roma. In una seconda chiamata (estate 2024) saranno coinvolte le altre zone in cui Unicoop Tirreno è presente (provincia di Grosseto, Isola d’Elba, Piombino, Viterbo e la provincia di Terni).

