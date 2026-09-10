Unita nel dolore, Livorno ha ricordato le vittime dell’alluvione

Nove anni dopo, la città ha rinnovato il proprio abbraccio ai familiari delle otto vittime con un percorso nel cuore di alcune delle zone più colpite da quella tragedia. La memoria è così tornata a quella notte terribile tra il 9 e il 10 settembre 2017

“Siamo una città con una consapevolezza diversa, più avanti rispetto alle altre, che ha subito il dolore e lo sconforto. Siamo all’80% degli interventi realizzati”. Nove anni dopo, Livorno è tornata con la memoria a quella notte terribile tra il 9 e il 10 settembre 2017 quando l’acqua travolse strade, case e famiglie, lasciando dietro di sé otto vittime e una ferita profonda nella città. In quelle ore caddero sul territorio circa 260 millimetri di pioggia e i rii Ardenza e Maggiore esondarono, sorprendendo molte persone mentre dormivano. Il 10 settembre 2026 la città ha rinnovato il proprio abbraccio alle vittime con una serie di appuntamenti. Alle 18, nella chiesa di Nostra Signora di Lourdes a Collinaia, è stata celebrata la messa. Poi, alle 19.30, il ritrovo in via di Popogna ha dato il via alla fiaccolata, con le torce accese e il cammino verso via Fortunato Garzelli, dove alle 20.30 si è svolta la commemorazione. È stato un percorso nel cuore di alcune delle zone più colpite da quella tragedia. Un cammino fatto nel silenzio e nella luce delle fiaccole. Alle 21, il ricordo ha trovato un’altra forma nel concerto “Oltre la Tempesta: Musica per Livorno”, con il Quartetto d’archi dell’Orchestra del Teatro Goldoni. La musica ha accompagnato così una memoria che, anno dopo anno, non ha smesso di interrogare la comunità livornese. Il ricordo proseguirà domenica 13 settembre a Villa Cristina, sulle colline della Valle Benedetta, con l’iniziativa dedicata a “L’alluvione del 2017: la memoria”. La giornata ha unito momenti di riflessione, musica, una mostra fotografica e “La cassetta della memoria”, insieme al cabaret di Claudio Marmugi. Perché quella notte non è rimasta soltanto una pagina della cronaca. È rimasta nelle strade, nelle case, nei racconti di chi c’era e soprattutto nel ricordo di chi non è più tornato. Ricordare, a nove anni di distanza, ha significato ancora una volta fermarsi, pronunciare quei nomi e non lasciare che il tempo cancellasse ciò che Livorno aveva vissuto.

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