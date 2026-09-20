Uno sconosciuto la soccorre e chiama l’ambulanza: “Sei stato un angelo”

“Spero che tu possa vedere questo messaggio”. La donna lancia un appello con la speranza che il ragazzo possa riconoscersi e farsi avanti

Un appello affidato alla rete, con un unico obiettivo: ritrovare il ragazzo che venerdì 18 settembre ha prestato soccorso a una cittadina e ha chiamato l’ambulanza. La donna, ancora riconoscente per quel gesto, ha deciso di rivolgersi pubblicamente a lui nella speranza che il messaggio possa raggiungerlo: “Vorrei tanto ringraziarlo personalmente”. Della persona che l’ha aiutata conosce soltanto il nome: Valerio. Da qui la speranza che possa riconoscersi nell’appello e farsi avanti. “So che si chiama Valerio, spero che tu possa vedere questo messaggio. Grazie di cuore… sei un angelo”, conclude la cittadina, accompagnando le sue parole con diversi cuori e preghiere.

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