Uno sconosciuto la soccorre e chiama l’ambulanza: “Sei stato un angelo”
“Spero che tu possa vedere questo messaggio”. La donna lancia un appello con la speranza che il ragazzo possa riconoscersi e farsi avanti
Un appello affidato alla rete, con un unico obiettivo: ritrovare il ragazzo che venerdì 18 settembre ha prestato soccorso a una cittadina e ha chiamato l’ambulanza. La donna, ancora riconoscente per quel gesto, ha deciso di rivolgersi pubblicamente a lui nella speranza che il messaggio possa raggiungerlo: “Vorrei tanto ringraziarlo personalmente”. Della persona che l’ha aiutata conosce soltanto il nome: Valerio. Da qui la speranza che possa riconoscersi nell’appello e farsi avanti. “So che si chiama Valerio, spero che tu possa vedere questo messaggio. Grazie di cuore… sei un angelo”, conclude la cittadina, accompagnando le sue parole con diversi cuori e preghiere.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 81.200 su Fb, 16.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.