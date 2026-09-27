Uno spazio pubblico per Vizzoni, raccolte 590 firme
Foto di Gianfranco Grossi, che ringraziamo
Quattro associazioni depositeranno in Comune una lettera indirizzata al sindaco con le firme raccolte per chiedere di dedicare uno spazio della toponomastica cittadina al compianto pediatra
Sono 590 le firme per chiedere che Luciano Vizzoni, storico pediatra livornese scomparso, possa essere ricordato attraverso uno spazio della toponomastica cittadina. La consegna della petizione è in programma lunedì 28 settembre alle 10.30 all’Ufficio Protocollo del Comune di Livorno. A promuovere l’iniziativa sono quattro realtà del territorio: la Fondazione Luigi Scotto, presieduta dal dottor Fabio Cei, OAMI Sezione Livorno per la “Fondazione Casa Famiglia Emilio Cagidiaco”, presieduta dalla dottoressa Maria Crysanti Cagidiaco, Insieme per la Vita, presieduta dalla dottoressa Paola Pomponi, e il Circolo di Cultura Politica “G. E. Modigliani”, presieduto dal professor Maurizio Vernassa. La richiesta rivolta all’amministrazione comunale è quella di individuare un luogo della città da dedicare al professor Vizzoni, figura rimasta profondamente legata alla comunità livornese e conosciuta da generazioni di famiglie per la sua attività di pediatra. Non a caso, nella petizione viene ricordato con l’appellativo di “il Pediatra dei livornesi”. La consegna delle firme rappresenterà dunque un passaggio formale dell’iniziativa, affidando ora al Comune la richiesta di valutare la possibilità di inserire il nome di Luciano Vizzoni nella toponomastica cittadina.
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